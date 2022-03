Influenzavirusaktivität Für März ungewöhnlicher Anstieg bei Grippeerkrankungen

Für die Jahreszeit ist zuletzt in Österreich ein seltener Anstieg an Grippeerkrankungen verzeichnet worden. In der vorletzten Kalenderwoche 11 wurden aus Stichproben 25 Influenzafälle nachgewiesen. Es sei "sehr ungewöhnlich, dass die Grippe eben jetzt Ende März zu zirkulieren beginnt", habe aber mit dem Wegfall der Corona-Maßnahmen zu tun, sagte die Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal". Eine Grippewelle sei das jedoch nicht.