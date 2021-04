Er höre auf die Signale seines Körpers und unternehme sofort etwas, so Hofer: "Man hat gesehen beim zurückgetretenen Grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober, was passiert, wenn man das nicht tut." Er wolle noch lange in der Politik blieben.

Während seines Reha-Aufenthalts in Baden werde er die Arbeit per Videokonferenzen erledigen. "In der Reha werde ich trainieren, hoffentlich fünf Kilo abnehmen", erklärte der FPÖ-Chef. Das letzte Mal sei er vor zehn Jahren auf Reha gewesen. "Ich freue mich auf die jetzige, damit ich danach wieder topfit bin", sagte Hofer.