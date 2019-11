Kickl war in Casino-Chatgruppe - Keine Interaktion .

Auch FPÖ-Klubchef Herbert Kickl soll sich in einer Chatgruppe befunden haben, in welcher der FP-nahe ÖBB-Finanzvorstand Arnold Schiefer über die Bestellung des Casino-Vorstands informierte. Das geht aus Chat-Protokollen hervor, die das von der Liste JETZT gegründete Onlinemedium zackzack am Samstag veröffentlichte. Allerdings beteiligte sich Kickl an keiner Diskussion.