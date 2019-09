Über eine Abstimmung der SPÖ-Basis über einen allfälligen Koalitionsvertrag "werden wir noch diskutieren". Es wäre "natürlich auch eine Möglichkeit, die Basis stärker einzubinden".

Bei der Wahl des Koalitionspartners seien "Befindlichkeiten" für sie kein Thema - "und das erwarte ich auch von allen anderen", erklärt die SPÖ-Spitzenkandidatin. Sie will jedenfalls verhindern, "dass die Rechten noch einmal an den Hebeln der Macht sitzen". Auch deshalb müsse die SPÖ bei der Wahl gestärkt werden und in der nächsten Regierung sitzen. Schwarz-Grün-Pink gefiele ihr nicht: Da würde "die soziale Frage zu kurz kommen", merkte Rendi-Wagner an.