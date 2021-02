Kogler will Regierung trotz Konflikten fortsetzen .

Die von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) im Justizministerium eingesetzte "Kindeswohlkommission" soll ausloten, welche Spielräume das Innenministerium bei Abschiebungen hat. "Die sind viel größer, als hier behauptet wird", sagte Kogler am Donnerstag und betonte, "dass es keine zwingende rechtliche Verpflichtung für diese Unmenschlichkeit gibt". Dass die Koalition am Konflikt um die Abschiebungen scheitert, schließt Kogler aus. Für die ÖVP ist die Kommission "in Ordnung".