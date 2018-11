Einbruch mit Auto als Rammbock in Juwelier .

Mit einem Auto als Rammbock ist am Montag gegen 4.00 Uhr ein "Blitzeinbruch" in ein Juweliergeschäft in der Innsbrucker Altstadt verübt worden. Vermutlich drei noch unbekannte Täter waren mit dem Fahrzeug gegen die Eingangstür gefahren, um diese aufzubrechen, sagte LKA-Ermittler Christoph Hundertpfund im Gespräch mit der APA.