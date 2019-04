Messerattacke auf Sekretärin in Anwaltskanzlei .

Nach einer Messerattacke auf eine 25-jährige Sekretärin Montagnachmittag in einer Innsbrucker Anwaltskanzlei hat die Polizei am Dienstag nähere Erkenntnisse über den Hintergrund der Tat bekanntgegeben. Der 69-jährige mutmaßliche Täter sei "psychisch instabil" und stehe in "bestimmten Belangen" unter Sachwalterschaft, sagte ein Polizeisprecher der APA.