Reizgas dürfte Großeinsatz bei Hochzeit ausgelöst haben .

Nach dem Rettungs-Großeinsatz bei einer Hochzeitsfeier in einem Veranstaltungssaal in Innsbruck Samstagabend, bei dem 26 Personen über Atemnot und Übelkeit klagten, bleiben weiter Fragen offen. Derzeit gehe man "am ehesten" davon aus, dass Reizgas zum Einsatz kam, die Substanz sei allerdings derzeit "objektiv noch nicht nachweisbar", hieß es von der Polizei gegenüber der APA am Montag.