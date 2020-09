In der Nacht auf den 10. April 2019 hatte das Paar gemeinsam mit einem 29-jährigen Pakistani - das spätere Opfer - und einer weiteren Frau in der Wohnung des 24-jährigen erstangeklagten Inders eine Party mit reichlich Alkohol gefeiert. Dabei dürften die beiden Männer Übergriffe an den Frauen verübt haben. Die Zweitangeklagte, die 22-jährige Freundin des Inders - eine Italienerin mit indischen Wurzeln - meinte, vom 29-jährigen Pakistani unsittlich berührt worden zu sein. Der Inder soll daraufhin den Pakistani mit einem Gürtel bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Danach soll er mit einem Küchenmesser die rechte Hand des Pakistani abgetrennt und ihm die Kehle durchgeschnitten haben. Die 22-Jährige soll zur Tötung beigetragen haben, indem sie das Messer aus der Küche holte und die Tat mit ihrem Handy filmte. Beide Angeklagte sollen den Leichnam im Anschluss geschändet haben.