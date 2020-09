Insgesamt hatten in dem völlig überfüllten und dann bei dem Brand vergangene Woche zerstörten Lager nach griechischen Angaben etwa 12.000 Migranten gelebt. Seither müssen sie ohne Unterkunft und angemessene sanitäre Einrichtungen auskommen. Die Regierung in Athen geht davon aus, dass die Überführung in das neue Lager innerhalb weniger Tage abgeschlossen werden kann.

"Wir müssen die Menschen in das neue Lager holen - wenn sie auf der Straße ausharren, ist das eine Bombe in Sachen Hygiene", sagte der Chef der griechischen Gesundheitsbehörde (EODY), Panagiotis Arkoumaneas, Donnerstag früh dem griechischen Radiosender Skai. Im Einsatz seien rund 170 Beamte. In das neue Zeltlager Kara Tepe sind bisher rund 2.000 Menschen eingezogen.

Am Samstag müssen sich vier junge Männer aus Afghanistan wegen des Brandes in der Flüchtlingsunterkunft einer ersten Anhörung stellen. Die Staatsanwaltschaft der Insel wirft ihnen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Brandstiftung vor. Die 19- und 20-Jährigen waren am Dienstag auf der Insel festgenommen worden. Zwei weitere Verdächtige im Alter von 17 Jahren waren einen Tag nach dem Feuer in einer großen Gruppe Minderjähriger aufs griechische Festland gebracht und später in Camps in Nordgriechenland festgenommen worden. Sie sollen am Montag auf Lesbos vor Gericht erscheinen.

Eine Situation wie in Moria darf sich EU-Innenkommissarin Ylva Johansson zufolge nicht wiederholen. "Keine weiteren Morias!", forderte die Schwedin im EU-Parlament. Dies sei eines der Ziele der neuen Migrations- und Asylpolitik, für die die EU-Kommission am kommenden Mittwoch neue Vorschläge vorlegen will.

Angesichts der Verschlechterung der Wetterlage hofft das spanische NGO-Schiff "Open Arms" auf einen Landehafen für 275 Migranten auf Sizilien. Die maltesischen Behörden hatten dem Schiff keine Landegenehmigung in La Valletta erteilt, was unter den Migranten an Bord, die seit Tagen auf See sind, Spannungen ausgelöst hatte. Daraufhin war das Schiff der spanischen NGO "Proactiva Open Arms" in Richtung Sizilien aufgebrochen.

76 Migranten sprangen unterdessen ins Meer. Motorboote und ein Hubschrauber der italienischen Küstenwache eilten ihnen zur Hilfe, teilte die spanische Hilfsorganisation mit. Sie sprach von einer kritischen Situation an Bord.

21.178 Migranten sind seit Jahresbeginn nach Seefahrten in Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 6.236.