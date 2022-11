"Inseraten-Affäre" Tirols Verbandschef: Milletich hat rote Linie überschritten

G erhard Milletich weht im Zuge der "Inseraten-Affäre" rauer Westwind entgegen. In der "Tiroler Tageszeitung" (Dienstag) sparte der Tiroler Verbandschef Josef Geisler nicht mit Kritik am ÖFB-Präsidenten. Milletich habe "eine rote Linie" überschritten, so Geisler, der den Burgenländer "schon an sich für dieses Amt nicht geeignet" sieht. Mit Salzburgs Verbandsboss Herbert Hübel und dem Oberösterreicher Gerhard Götschhofer haben sich weitere Gegner von Milletich schon deklariert.