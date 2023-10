Konflikte Installation für israelische Geiseln in Wien

Leerer Schabbat-Tisch für 222 Hamas-Geiseln auf dem Wiener Judenplatz Foto: APA

E ine Installation in der Wiener Innenstadt macht am Freitag auf die 222 von der palästinensischen Terrororganisation Hamas verschleppten Geiseln aufmerksam. Von 13 bis 18 Uhr steht auf dem Wiener Judenplatz ein leerer "Schabbat-Tisch". Die Installation wird im Rahmen der israelischen Initiative "Hostages and Missing Families Forum - Bring them home now" durchgeführt.