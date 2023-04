Int. Organisationen Finnland hat nicht um NATO-Truppenstationierung gebeten

Vor NATO-Hauptquartier wird am Dienstag die finnische Fahne gehisst Foto: APA/AFP

D as ab Dienstag neue NATO-Mitglied Finnland hat nach Angaben der Militärallianz nicht darum gebeten, NATO-Truppen auf seinem Territorium zu stationieren. "Bisher gibt es keine solche Anfrage", sagte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Aber natürlich könne es in der Zukunft eine solche Anfrage geben, "und dann müssen wir uns damit befassen", fügte Bauer hinzu.