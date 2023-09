Fußball Inter kassiert gegen Sassuolo erste Saisonniederlage

Berardi schoss Sassuolo zum nächsten Sieg Foto: APA/AFP

I nter Mailand hat in der italienischen Serie A in der sechsten Runde erstmals in dieser Saison Zähler abgegeben. Die davor beim Punktemaximum haltenden Mailänder mussten sich am Mittwochabend im Heimspiel gegen Sassuolo trotz einer Pausenführung mit 1:2 geschlagen geben. Marko Arnautovic fehlte Inter aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Sassuolo hatte am Wochenende bereits Juventus Turin geschlagen.