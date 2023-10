Fußball Inter verspielt Tabellenführung an Stadtrivalen AC Milan

Inter-Trainer Simone Inzaghi war nicht glücklich Foto: APA/AFP

I nter Mailand hat die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Serie-A am Samstag an den AC Milan verloren. Der nächste Champions-League-Gegner von Österreichs Meister Salzburg verspielte gegen Bologna eine 2:0-Führung und kam nur zu einem 2:2. Milan zog dank eines 1:0-Sieges bei Aufsteiger Genoa am Stadtrivalen vorbei und ist nun zwei Punkte voran. Juventus Turin gewann das Derby gegen Torino 2:0 und liegt vier Zähler hinter Milan auf Rang drei.