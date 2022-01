Internationales Gedenken an die Opfer des Holocaust

Zeremonien werden etwa auf dem ehemaligen Lagergelände in Auschwitz, im Deutschen Bundestag in Berlin und im EU-Parlament abgehalten. An einer Online-Gedenkfeier der israelischen Vertretung bei den Vereinten Nationen nehmen UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und der israelische Botschafter in Wien, Mordechai Rodgold, teil. In Wien legen die polnische Botschafterin Jolanta R. Kozłowska und der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets am Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Schoah am Judenplatz Kränze nieder.

Guterres betonte zum Anlass des Gedenktags, dass am Donnerstag "der sechs Millionen jüdischen Männer, Frauen und Kinder, der Roma und Sinti und der unzähligen weiteren Opfer des beispiellosen Schreckens und der kalkulierten Grausamkeit des Holocaust" gedacht werde. "Heute beobachten wir mit Schrecken, wie Xenophobie und Hass erneut um sich greifen. Auch der Antisemitismus - die älteste und hartnäckigste Form der Stereotypisierung - nimmt wieder zu", warnte der UNO-Generalsekretär in einer Stellungnahme. Die Menschen dürften niemals vergessen, dass der Holocaust hätte verhindert werden können. "Nur wenn wir die Erinnerung an die Vergangenheit wachhalten, können wir die Zukunft sichern. Wer Hass stillschweigend hinnimmt, macht sich mitschuldig", rief er zu Wachsamkeit auf.

Die Corona-Pandemie verstärkt nach Einschätzung des Jüdischen Weltkongresses (WJC) den Antisemitismus. "Die Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger: Menschen vergleichen den Holocaust verharmlosend mit Impfungen", sagte WJC-Präsident Ronald Lauder der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Unter dem Deckmantel vermeintlicher Kritik an Corona-Maßnahmen ist Antisemitismus noch gesellschaftsfähiger und damit gefährlicher geworden", kritisierte Lauder.

Coronamaßnahmen-Gegner erheben immer wieder den Vorwurf, mit den Schutzmaßnahmen werde eine Diktatur errichtet und ziehen Vergleiche zur NS-Zeit. Bei den Protesten sind gelbe Sterne mit der Aufschrift "Ungeimpft" in Erinnerung an das Zwangskennzeichen für Juden im Zweiten Weltkrieg zu sehen. Nach Angaben der NGO Jewish Agency und der Zionistischen Weltorganisation war die Zahl der antisemitischen Taten weltweit im Jahr 2021 so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Demnach ereigneten sich durchschnittlich mehr als zehn Vorfälle pro Tag - fast die Hälfte davon in Europa und knapp 30 Prozent in den USA.