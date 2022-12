Vorwürfe Interne Untersuchung im EU-Parlament geplant

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Korruptionsskandal wirft Schatten auf die EU Foto: APA/AFP

N ach Bekanntwerden des Korruptionsskandals im EU-Parlament hat deren Präsidentin Roberta Metsola eine interne Untersuchung angekündigt. Der Fall sei gleichbedeutend mit einem "Angriff auf die europäische Demokratie", sagte Metsola am Montag in Straßburg. Die griechische Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili, sowie drei weitere Verdächtige waren am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen worden.