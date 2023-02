Ali Mahlodji: „Es gibt null Gründe, die Zukunft schlechtzureden“

Werbung

Ali Mahlodji hat sein Leben als Kind nach der Flucht aus dem Iran im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen begonnen. Als Jugendlicher brach er die Schule ab, dann probierte er 40 Jobs aus. Bis er als Lehrer den Beruf fand, in dem er einen Sinn erkannte.

Mittlerweile hat er zwei Start-ups gegründet, ist EU-Jugendbotschafter und als Berater in Firmen, Schulen oder Gefängnissen tätig. Im Interview schildert er, wie ihm seine Geschichte hilft, warum Alte und Junge mehr miteinander reden sollten und was in der Migrationspolitik falsch läuft.

NÖN: Auf Ihrer Website sagen Sie, Sie wollen die Welt retten. Ist das nicht ein zu hohes Ziel?

Ali Mahlodji: Ich glaube, dass wir immer Ziele benötigen, die größer sind als wir selbst. Viele Menschen sind sonst todunglücklich, wenn sie ihre Ziele erreicht haben. Das ist das eine. Und das andere: Wenn Menschen Zukunftsangst haben, ist die Welt für sie dunkel. Das kann eine Elfjährige sein oder ein 57-Jähriger, der sich nach Corona Sorgen wegen des Kriegs und der Teuerung macht. Ich habe mir gedacht, wenn ich es schaffe, die Perspektive dieser Menschen zu verändern, habe ich für sie die Welt gerettet. Also ich sage nicht, dass ich 8 Milliarden Menschen rette. Dafür fehlt mir die Zeit (lacht). Ich will Perspektiven verändern.

Sie haben Covid angesprochen, den Krieg und die Teuerung. Dann gibt es noch die Klimakrise. Trotzdem sagen Sie, die Zukunft ist besser als ihr Ruf. Warum sind Sie sich da so sicher?

Mahlodji: Die Pandemie ist dafür ein gutes Beispiel. Als sie begann, hat es geheißen, es dauert vier Jahre, bis wir den ersten Impfstoff bekommen. Viele Menschen haben sich gedacht: „Oh Gott, vier Jahre Lockdown, alle Unternehmen gehen zugrunde.“ Es kam anders. Wir haben einfach die Nerven weggeschmissen. Und wenn du darüber mit 90-Jährigen redest, lachen die uns aus. Sie haben Europa, das in Schutt und Asche lag, komplett neu aufgebaut. Sie hatten in der Nachkriegszeit kein Geld und nichts zu essen. Aber sie haben die Ärmel hochgekrempelt. Das Problem ist heutzutage, dass die meisten Menschen in einer Zeit geboren sind, in der sie keine Krisen erlebt haben. Deshalb müssen wir ab und zu rauszoomen und überlegen, wie es früher war. Eines unserer Probleme ist, dass wir nicht mehr mit Menschen reden, die Krisen erlebt haben, um zu verstehen, wie resilient wir sind.

Menschen würden also die Zukunft positiver sehen, wenn sie mit Älteren reden würden?

Mahlodji: Ja. Ich sage nicht, dass alles perfekt ist. Wir haben Probleme. Der Klimawandel ist real. Aber es gibt null Gründe, die Zukunft schlechtzureden. Wir müssen wieder in einen Handlungsrealismus kommen und begreifen, wenn wir anpacken, kann es besser werden. Früher hatten die Menschen eine Vision, weil sie wussten, wie schlimm es sein kann. Heute haben wir alles und müssen lernen Perspektiven zu wechseln.

Sie werden „Übersetzer zwischen den Generationen“ genannt. Gibt es Verständigungsprobleme zwischen Jungen und Alten?

Mahlodji: Die gab es immer. Die Jugend hat immer die Bürde, dass sie nicht verstanden wird. Das war schon bei Sokrates so. Und heute kommt noch dazu, dass kein Austausch zwischen den Generationen mehr stattfindet. Das zeigt sich jetzt bei den unterschiedlichen Vorstellungen im Kampf gegen die Klimakrise. Der heutigen Eltern- Großeltern-Generation wurde jahrelang gesagt, wenn du ein Haus hast und ein fettes Auto, dann bist du wer. Deshalb streben sie danach. Und dann kommt eine neue Generation, die sagt: „Ihr habt die Welt kaputt gemacht!“ Das ist aber eben nur die halbe Wahrheit.

Warum?

Mahlodji: Weil diese Menschen auch für unseren heutigen Wohlstand gesorgt haben. Das haben nicht die Jugendlichen gemacht, sondern ihre Großeltern. Das heißt, man muss den Jugendlichen klar machen, dass es okay ist, wütend zu sein, dass die Politik nichts gegen die Klimakrise unternimmt. Aber du kannst nicht rumlaufen und jedem, der einen SUV hat, eine gegen den Schädel hauen. Dieser Person ist 30 Jahre lang erzählt worden, dass sie den braucht. Und auf der anderen Seite vergessen viele Erwachsene, dass junge Menschen neue Werte entwickelt haben: Sie wollen Sinn in der Arbeit, Work-Life-Balance und Klimaschutz. Das brachte uns moderne Errungenschaften wie den Papa-Monat oder die neue Arbeitswelt.

Das Problem ist heute, dass die meisten Menschen in einer Zeit geboren sind, in der sie keine Krisen erlebt haben.

Als 41-Jähriger stehen Sie quasi zwischen zwei Generationen. Woher wissen Sie, was beide wollen?

Mahlodji: Das kommt wahrscheinlich aus meiner Geschichte. Ich habe mir meinen Weg hart erkämpfen müssen und habe dabei gelernt, mich anzupassen und Emotionen zu verstehen. Deshalb bin ich heute immer auf der Seite derer, die nicht gesehen werden. Brücken bauen kannst du nur, wenn du alle Perspektiven kennst.

Nach einem Management-Job waren Sie Lehrer. Wo haben Sie Schwächen im Bildungssystem ausgemacht?

Mahlodji: In der Schule gibt es Jugendliche, über die alle sagen, die wollen nicht. Dabei sind sie einfach nicht begeistert. Lehrerinnen und Lehrer lernen nicht, wie man Leute begeistert. Das ist ein Problem. Man stellt sie in die Klasse vor über 20 Jugendliche – viel zu viel – und sagt: „Mach!“. Dazu bekommen sie null administrative Hilfe und ständig neue Aufgaben. Das ist der härteste Job der Welt.

Sie haben gebraucht, um den richtigen Job zu finden. Heute gibt es viele offene Stellen und gleichzeitig Jugendliche, die nichts für sich finden. Wie kann man das ändern?

Mahlodji: Da ist die Wirtschaft gefragt. Unternehmen müssen Wege finden, Junge anzusprechen. Viele beklagen sich, dass Jugendliche keine Jobs mehr kennen. Es ist aber die Aufgabe der Firmen, sie einzuladen, Vorträge für Eltern zu machen, Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer in der Region zu organisieren. Klassische Berufsorientierungsmessen sind Auslaufmodelle, weil sie nicht mit Begeisterung arbeiten.

Und die Jugendlichen selbst? Wie finden sie das Passende?

Mahlodji: Talente entdeckt man nicht, wenn man auf der Couch sitzt. Man muss erstens viele Dinge probieren. Zweitens sollte man in seinem persönlichen Umfeld fragen, was man gut kann. Und drittens haben alle Menschen Interessen. Wenn man sich eine Sache hernimmt und schaut, welche Jobs damit verbunden sind, ist das ein guter Weg.

Es wird viel über Zuwanderung diskutiert. Sie sind selbst nach Österreich geflohen. Wo krankt es in der Migrationspolitik?

Mahlodji: Ich will heute kein Flüchtling mehr sein in Österreich. Die Hetze auf Social Media macht es noch schwerer. Meine Familie und ich haben die auch erlebt. Leute haben mich auch auf der Straße beschimpft, versucht, Zigaretten auf meiner Hand auszudrücken. Aber heute ist es noch schlimmer. Und die Politik nutzt das.

Inwiefern?

Mahlodji: Wir sagen Jugendlichen, wenn sie nicht da wären, wäre Wien noch Wien. Das wird parteipolitisch verwendet, um Wählerinnen und Wähler anzuziehen. Angst funktioniert gut, um Leute hinter sich zu scharren. Das Migrationsthema ist dafür perfekt. Nur am Ende bleibt eben wenig übrig von der Angst-Mache. Ich frage die Menschen dann oft: Hast du am Ende des Tages weniger Gehalt bekommen? Bist du schon einmal angegriffen worden?

Wie könnte man es besser machen?

Mahlodji: Was wir brauchen, ist Gelassenheit. Wir müssen die Lage auf Grundlage von Zahlen, Daten und Fakten beurteilen. Und wir müssen etwas gegen die Milieus unternehmen, die sich bilden. Wenn ich den Schülern in Brennpunktschulen erzähle, dass mein bester Freund Michael heißt und Österreicher ist, glauben sie es nicht. Sie reden genauso über Österreicherinnen und Österreicher, wie über sie geredet wird. Deshalb sind Klassen wichtig, in denen Kinder mit unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen. Dazu müssen wir lernen, die Angst vor Neuem zu bekämpfen. Bei den Ukrainerinnen und Ukrainern gab es plötzlich eine unglaubliche Willkommenskultur. Der Grund war, dass diese Menschen ausschauen wie wir – das sage jetzt ich als Perser (lacht). Aber, wenn jemand kommt, der ausschaut wie ich, hat man Angst. Das müssen wir überwinden. Und was wir auch machen müssen, für jene, die Angst haben: Wenn Asylwerber straffällig werden, gibt es null Toleranz. Dann müssen sie Österreich verlassen.