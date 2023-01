Christian Zeller: „Das Hotel hat mich gesucht!“

Werbung

Gleich bei seinem ersten Besuch im Südbahnhotel am Semmering verlor Christian Zeller sein Herz an das ehemalige Grand Hotel. Nun will es der neue Inhaber wieder zum Leben erwecken.

NÖN: Sind Sie generell an Antiquitäten beziehungsweise alten Gebäuden interessiert?

Christian Zeller: Meine Liebe zu historischen Gebäuden ist sehr groß, ich investiere seit 30 Jahren in Zinshäuser der vorletzten Jahrhundertwende in Wien. Die Architektur dieser Zeit und die Großzügigkeit der räumlichen Gestaltung haben mich immer fasziniert. Da waren der Anblick und der erste Besuch im Südbahnhotel etwas ganz Besonderes für mich.

Sie sind Immobilientreuhänder und leben in Wien. Was verschlug Sie auf den Semmering?

Zeller: Die Geschichte ist nahezu unglaublich und es war ein absoluter Zufall. Ein Bekannter hat mich im August 2021 darauf angesprochen, ob ich nicht einmal außerhalb von Wien investieren möchte, und mir dann ein Hotel in der Region Semmering genannt. Durch meine Familie hatte ich Bezug zur Semmeringregion, die Familie meines Vaters stammt von der steirischen Seite, dem Mürztal, ab. Als Kind sind wir oft mit dem VW-Käfer über den Pass gefahren und das blieb mir gut in Erinnerung. Mir haben schon damals die altehrwürdigen Hotels imponiert, nicht wissend, welche Bedeutung sie haben. Ich bekam von meinem Bekannten im Urlaub die Unterlagen und war geflasht von diesem Hotel. Gleich nach meinem Urlaub habe ich es dann besichtigt. Und ich muss sagen: Das Südbahnhotel hat jemanden wie mich gesucht, und es hat mich gefunden und in den Bann gezogen.

Wie lange haben Sie überlegt, bevor Sie die Zusage zum Kauf des Südbahnhotels gegeben haben?

Zeller: Das war die schnellste Investitions-Entscheidung meines Lebens. Ich habe das Hotel gesehen und gewusst, dass es wieder zum Leben erweckt werden muss. Das Erstaunliche war, dass alle meine Geschäftspartner meine Entscheidung bekräftigten. Ich bekam noch nie für ein Investment so viel Zuspruch. Am Tag nach der Erstbesichtigung habe ich ein schriftliches Angebot abgegeben.

Dieses Haus kann man nicht in einer Excel-Tabelle rechnen. Man braucht eine neue Vision, eine neue Idee.

Gibt es die ein oder andere Stimme, die Sie für naiv hält, ein solches Projekt in die Tat umzusetzen?

Zeller: Es haben alle Freunde gefunden, dass das Südbahnhotel zu mir passt. Dieses Haus kann man nicht in einer Excel-Tabelle rechnen. Für dieses Haus braucht man eine Vision, eine neue Idee. Ich werde dieses Hotel wieder zum Leben erwecken. Es war schon erfolgreich und es wird wieder erfolgreich werden. Die Faszination dieses Ortes, dieses Hauses und seiner Geschichte sind so groß, dass es sowieso nie ein Standardhotel werden wird. Das war es nie und das wird es auch in Zukunft nicht sein.

Wie wird die Revitalisierung finanziert?

Zeller: Diese Revitalisierung benötigt viel Geld und den Einsatz aller Kräfte. Natürlich von privaten Investoren, von mir und meinen Geschäftspartnern, aber auch von der Region, dem Land sowie vom Bund. Ich glaube, es ist sich jeder seiner Verantwortung bewusst. Das Haus blieb von unsensiblen Renovierungen verschont und steht jetzt zum Glück unter strengem Denkmalschutz. Ich bin überzeugt davon, dass es wirtschaftlich auch für die Region ein erfolgreiches Projekt werden wird.

Würden Sie sich wünschen, dass auch das Panhans wieder aus dem Dornröschenschlaf erwacht?

Zeller: Ich glaube, dass es für die Entwicklung der Region, aber auch jene des Südbahnhotels wichtig ist, dass auch die Gemeinde Semmering wieder zu ihrer alten Stärke zurückkehrt. Die Stärke der Gemeinde Semmering waren natürlich die großen Grand Hotels. Die Menschen lieben die Vielfalt. Und daher ist es sehr wichtig, dass auch das Panhans oder das Kurhotel revitalisiert und aufgesperrt werden. Beim Kurhotel gibt es mit Florian Weitzer einen sehr erfahrenen Investor. Beim Panhans hoffe ich sehr stark, dass es genauso sein wird. Es bedarf zur erfolgreichen Entwicklung der Region mehrerer großer Hotels.

Was machen Sie richtig und die Panhans-Investoren falsch?

Zeller: Ich besinne mich immer auf die Stärken. Für den Semmering waren das die Grand Hotels und die Sehnsucht der Menschen nach einem Rückzugsort zur Regeneration von Körper und Seele. Die Zerstörung des Panhans hat ja schon vor Jahrzehnten begonnen. Es wurde unsensibel renoviert, modernisiert und seines Charmes beraubt. Die Zukunft des Panhans wird sicher auch darin liegen ein Hotel zu schaffen, in dem auch die großartige Architektur und der fortschrittliche Geist der damaligen Zeit zu spüren sind. Ich habe den Vorteil, dass die Vorbesitzer im Südbahnhotel so gewirkt haben, ich kann auf etwas Unzerstörtem aufsetzen.

Kultur spielt im Südbahnhotel eine große Rolle. Was liegt Ihnen mehr: Kultur oder Hotellerie?

Zeller: Wenn ich es als Gast sehe, dann liegt mir beides gleich. Ich bin ein begeisterter Besucher von Kulturveranstaltungen, aber auch von Hotels und guter Gastronomie. Doch ich kenne auch meine Grenzen und hatte das Glück, Menschen zu finden, die einen Kulturbetrieb gut führen können. Ich habe mit Ingrid Skovhus und Stefan Wollmann zwei hervorragende Experten für die Kulturveranstaltungen im Südbahnhotel gefunden. Ich genieße gerne Kultur, aber organisieren könnte ich diese nicht. Und beim Hotel ist es genauso. Die Herausforderung wird sein, den Partner zu finden, der die richtige Vision für die Zukunft des Südbahnhotels hat. Ich hoffe, schon in wenigen Monaten diesen Partner präsentieren zu können.

Wie kam die Zusammenarbeit mit Paulus Manker zustande?

Zeller: Paulus Manker wollte seine „Alma“ schon immer im Südbahnhotel aufführen. Über den Kontakt von Ingrid Skovhus, die vor vielen Jahren als Regieassistentin für Paulus Manker gearbeitet hat, kamen wir ins Gespräch. Die Kombination des großartigen Stückes „Alma“ mit dem einzigartigen Südbahnhotel verspricht ein besonderes Erlebnis für die Besucher und ein Erfolg zu werden.

Haben Sie Sorge, dass Paulus Manker in irgendeiner Art und Weise wieder in Rage gerät?

Zeller: Ich bin sehr zuversichtlich, dass jeder sich an die Regeln hält. Wenn es Konflikte geben sollte, dann werden wir diese mit gegenseitigem Respekt im fairen Zweikampf austragen und da sind wir, glaube ich, ziemlich gleich stark (lacht).

Es gab eine Diskussion rund um den „Kultur.Sommer.Semmering“, der ins Panhans auswich. Würden Sie sich mehr Zusammenarbeit unter den Kulturschaffenden in der Region wünschen?

Zeller: Wenn wir davon wegkommen, dass einer den anderen als Konkurrenz sieht, und mehr in die Richtung gehen, zusätzliche Angebote zu schaffen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen dann länger in der Region bleiben und die vielfältigen Kulturangebote genießen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass heute in einem Jahr bereits Gäste im Südbahnhotel übernachten?

Zeller: In einem Jahr wird es noch nicht so weit sein. Wir sind gerade in der Planungsphase und hoffen, dass wir bis Ende des Jahres die Ausschreibungen starten und im Jahr 2024 mit dem Umbau beginnen können. All das setzt voraus, dass wir auch die Finanzierung aufstellen. Das hängt auch stark von unseren Partnern ab, wie Land, Bund und Gemeinde. Wir brauchen hier wegen des Denkmalschutzes öffentliche Unterstützung. 2025 halte ich für möglich und strebe ich an, zumal ich in diesem Jahr einen noch sehr jugendlichen runden Geburtstag im Südbahnhotel feiern werde. Die Wiedereröffnung des Südbahnhotels mit circa 100 Zimmern wäre das schönste Geburtstagsgeschenk für mich.