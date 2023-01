Karl Fritthum: „Die besten Köpfe sollen Lehrer werden“

Werbung

Die 24.000 Lehrerinnen und Lehrer Niederösterreichs haben seit November einen neuen Chef: Der 43-jährige Hainfelder Karl Fritthum löste den 65-jährigen Johann Heuras an der Spitze der Bildungsdirektion ab. Seine Pläne und Einstellungen in Bildungsfragen verriet er der NÖN.

NÖN: Sie sind studierter Jurist und haben im Gegensatz zu Ihrem Vorgänger nie unterrichtet. Woher wissen Sie, was die Schulen brauchen?

Karl Fritthum: Ich sehe die Aufgabe des Bildungsdirektors nicht als die eines „Oberpädagogen“, der von St. Pölten aus in die Klassenzimmer hinein regieren möchte. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen wissen aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung selbst am besten, welche Schüler sie in der Klasse haben und was diese brauchen. Mein Job ist es, im Sinne einer Managementfunktion jene Rahmenbedingungen zu schaffen, die im System gebraucht werden. Dafür ist auch meine Ausbildung eine sehr gute Grundlage. Das Bildungssystem habe ich durch meine bisherigen Aufgaben (siehe Infos unten) sehr gut kennengelernt.

Das Amt des Bildungsdirektors haben Sie in einer schwierigen Zeit übernommen. Es fehlen die Lehrer. Können Sie in der aktuellen Krankheitswelle noch alle Klassen besetzen?

Fritthum: Man muss betonen, dass wir es in NÖ für dieses Schuljahr sehr gut geschafft haben, unseren Versorgungsauftrag zu erfüllen. In jeder Klasse steht eine Lehrkraft. Zurzeit sind viele krank. Durch verschiedene Maßnahmen wie befristete Vertretungen aus anderen Schulen schaffen wir aber auch das. Aber allgemein muss man auch sagen: Die Personalsituation ist ernst. In bestimmten Fächern haben wir wirklich einen Mangel – in Chemie, Mathematik, Physik, Musik oder auch Bewegung und Sport. Um das zumindest kurzfristig zu lösen, haben wir Studierende angestellt. Das ist eine Win-win-Situation: Sie sammeln wertvolle Praxis, wir bekommen Lehrkräfte. Aber natürlich dürfen wir sie nicht verheizen. Deshalb bin ich froh, dass die NÖ-Bildungslandesrätin und der Minister weitere Initiativen setzen.

Gerade in Mittelschulen unterrichten viele Lehrkräfte Fächer, die sie gar nicht studiert haben.

Fritthum: Fachfremder Unterricht ist etwas, das von uns nicht geliebt ist. Wir versuchen, Lehrkräfte das unterrichten zu lassen, wofür sie geprüft sind. Ganz ohne fachfremden Unterricht geht es aber nicht. Wir schauen in dem Fall, dass die Lehrkräfte das nur so lange wie unbedingt nötig machen.

Langfristig wird es größere Maßnahmen brauchen, um ausreichend Personen für den Lehrberuf zu gewinnen. Was schwebt Ihnen vor?

Fritthum: Eine Image-Korrektur des Lehrberufs ist wichtig. Die Pädagoginnen und Pädagogen sollen jene Wertschätzung bekommen, die sie verdienen. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Pädagogik ist eine Berufung. Nicht jeder kann diesen Job machen. Es gilt daher auch in Zeiten des Lehrermangels: Die besten Köpfe sollen Lehrerinnen und Lehrer werden. Aber natürlich wird es immer schwieriger, die zu bekommen. Auch in anderen Branchen fehlt das Personal.

Und wie wollen Sie die Besten für die Schule gewinnen?

Fritthum: Wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern. Das beginnt beim Studium. Man muss berufsbegleitend studieren können. Dazu braucht es Online- und Wochenend-Angebote. Auch der Quereinstieg ist ein wichtiger Faktor.

Man wird nicht wegen des Geldes Pädagoge, sondern weil man gerne mit Kindern arbeitet.

In quasi allen anderen Berufen hat man, wenn man entsprechende Leistung erbringt, Aufstiegschancen und andere Anreize. Bräuchte es das nicht auch im Lehrerberuf?

Fritthum: Es gibt auch im öffentlichen Dienst die Möglichkeit von Belohnungen für herausragende Leistungen. Ich glaube aber nicht, dass das für die meisten Lehrerinnen und Lehrer ausschlaggebend ist. Man wird nicht aufgrund des Geldes Pädagoge oder Pädagogin, sondern weil man gerne mit Kindern arbeitet. Ich glaube eher, dass Lehrerinnen und Lehrer gute Rahmenbedingungen und Freiheiten haben wollen. Wir achten in NÖ bei der Job-Besetzung etwa auf den Wohnort. Bei der Stundentafel achten die Schulleitungen so gut wie möglich auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die neuen Lehrpläne bringen inhaltliche Verbesserungen, weil damit mehr pädagogische Flexibilität zugelassen wird.

Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie angekündigt, Schülerinnen und Schüler zu engagierten Demokraten erziehen zu wollen. Was meinen Sie damit?

Fritthum: Politische Bildung ist mir ein Herzensanliegen. Unter den Jungen verlangt ein besorgniserregender Anteil nach einer starken Hand. Hier müssen wir gegensteuern. Schule kann da viel leisten. Es gibt viele Angebote, vom Berufsschullandtag bis hin zu Demokratie-Werkstatt im Parlament. Das soll genutzt werden. Unsere jungen Menschen sollen, wenn sie aus der Schule kommen, überzeugt sein, dass es nichts Besseres als die Demokratie gibt.

Die Bundesschülervertretung fordert seit Jahren Politische Bildung als eigenes Schulfach. Sind Sie dafür?

Fritthum: Diese Diskussion haben wir bei mehreren Themen. Zu Beginn steht immer der wesentlichste Punkt: die Pädagogen. Die formale Einführung des Fachs bringt nicht viel. Wir müssen ausreichend Fortbildungen bereitstellen und den Pädagoginnen und Pädagogen die Motivation und Zeit geben, diese Inhalte zu bringen. Am Ende des Tages kann ein eigenes Fach stehen. Aber das Ausschlaggebende ist der Inhalt.

Bleiben wir bei neu geforderten Fächern. Schülervertreter wollen auch Finanzbildung als eigenen Gegenstand. Das führt zu einer Grundsatz-Diskussion. Sollte Schule mehr praktische Fähigkeiten vermitteln oder Wissen an sich?

Fritthum: Gegen mehr Praxis kann man eigentlich nicht sein. Ich glaube, dass es schon sehr gute Inhalte in unserem Bildungssystem gibt. Aber wenn Leute aus der Praxis kommen, ist das immer ein Gewinn. Zum Beispiel kann jemand aus der Schuldnerberatung über das Thema Schulden aufklären. Das kann im Rahmen eines Workshops sein. Aber natürlich kann das auch über einen Quereinsteiger passieren, der oder die fix bei uns unterrichtet.

Sie haben gerade erst begonnen. Da denkt man klarerweise noch nicht an das Ende. Trotzdem: Wenn Sie nach Ihrer Zeit als Bildungsdirektor zurückblicken, was wollen Sie für das Bildungssystem in Niederösterreich erreicht haben?

Fritthum: Ich will, dass unser Schulsystem ein durchlässiges ist. Ich will, dass unsere Schülerinnen und Schüler alle Chancen bekommen. Wir wollen kein Gleichmachen. Es soll jeder das Angebot haben, das er will und das für ihn passend ist. Da haben wir ein gutes Potpourri an verschiedenen Schulformen. Mein Vorgänger hat schon viel gemacht, um die Mittelschulen zu stärken. Das ist eine hervorragende Schulform. In bestimmten Gegenden hätten sie aber noch Aufnahmepotenzial. Dasselbe gilt für die Polytechnischen Schulen. Bei beiden Schulen ist es wie bei den Lehrkräften: Sie brauchen ein besseres Image. Rückblickend will ich sagen können, dass wir es geschafft haben, die Differenzierung zu stärken. Das meine ich nicht gegen die AHS. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich aufteilen. Und wir müssen anerkennen, dass der erste Weg einer Schülerin oder eines Schülers nicht der richtige sein muss und eine möglichst einfache Korrektur ermöglichen.

Zurzeit gehen in NÖ im Schnitt 40 Prozent ins Gym, 60 Prozent in die Mittelschule. Sind das zu viele Gymnasiasten?

Fritthum: Ich reite nicht auf einer Zahl herum. Aber das wird ungefähr das passende Verhältnis sein. Es ist aber schwer erklärbar, warum es im Schnitt 60:40 ist und in manchen Gegenden ein gänzlich anderes. Trotzdem bin ich gegen Zwang. Familien sollen gemeinsam die beste Schulform auswählen, ohne Druck auf das Kind.

Sie wollen kein Gleichmachen. Das schließt also das Modell der Gesamtschule aus?

Fritthum: Ich denke, dass wir beim differenzierten System bleiben sollten. Nicht alle Kinder sind gleich. Da braucht es unterschiedliche Schulformen.

Diskutiert wird auch wieder über die Deutsch-Klassen. Ist es richtig, Kinder mit nicht-deutscher Erstsprache in eigenen Klassen zu unterrichten?

Fritthum: Wir haben in Niederösterreich zurzeit 182 Deutsch-Förderklassen, vorwiegend im städtischen Bereich. An dem Modell würde ich auch festhalten. Man soll in kleinen Gruppen Deutsch lernen. Das hat sich bewährt. Aber natürlich heißt das nicht, dass man die Kinder völlig separieren soll. Hier braucht es Flexibilität. Manches kann auch gemeinsam im großen Klassenverband unterrichtet werden, um so die Integration zu fördern.