Neues Buch "Krowod": Lukas Resetarits erinnert sich an seine Jugend

Der eine lebt seit vielen Jahren in Tulln, der andere ist ein „Ur-Langenlebarner“. Befreundet sind Lukas Resetarits und Fritz Schindlecker seit Jahrzehnten. Am 15. September erscheint ihr gemeinsam verfasstes Buch „Lukas Resetarits – Krowod. Erinnerungen an meine Jugend“.

NÖN: Wie lange kennen Sie einander schon persönlich?

Schindlecker: Die erste Begegnung gab es 1978 im Schmettersound-Studio der „Schmetterlinge“. Ich war damals in der Band „Auflauf“ Texter und Sänger – und wir nahmen dort unsere erste LP auf.

Resetarits: Ich hatte gerade meinen Beruf als Loadsheet-Officer am Flughafen Wien an den Nagel gehängt und mein erstes Solo-Kabarett „Rechts Mitte Links“ gespielt. In den nächsten beiden Programmen habe ich dann zwei Songs der „Auflauf“ mit Texten vom Fritz übernommen. Das war der Beginn einer langjährigen, wunderbaren und befriedigenden Zusammenarbeit.

Schindlecker: 1983 bin ich bei Lukas’ viertem Programm als dritter Texter neben ihm selbst und Wolfgang Teuschl eingestiegen. Zwischen 1990 und 1999 haben Lukas und ich dann alle seine Programme gemeinsam geschrieben.

Resetarits: Auch als meine Tochter Kathrin 1999 als meine Co-Autorin einstieg, blieb uns Fritz als geschätzter Berater erhalten. Die Freundschaft hat keinen Bruch erlitten. Wie stark das Vertrauen ist, sieht man ja daran, dass er jetzt der Chronist meiner Erinnerungen ist.

Wie darf man sich die damalige Kabarett-Zusammenarbeit zwischen Ihnen vorstellen?

Resetarits: Über die Jahre waren das viele Hundert Stunden an ernsten Gesprächen plus Blödeln auf hohem Niveau. Wir haben bei der Arbeit gemeinsam mindestens so viel gelacht wie das Publikum dann bei den Aufführungen.

Das neue Buch behandelt die ersten 30 Jahre, die Zeit, bevor Lukas Resetarits erfolgreicher Solo-Kabarettist wurde – warum das?

Schindlecker: Der Vorschlag kam von mir. Als Lukas noch „Erich“ hieß, hat er viel erlebt – er war Beat-Band-Sänger, Ministrant bei Kaplan Adolf Holl, Student und Gammler. Schließlich entschloss er sich, als Familienvater von zwei Kindern einen sicheren Job in der Flugbranche zugunsten einer Künstlerkarriere aufzugeben. Vieles aus dieser Zeit war auch für mich spannend und neu.

Resetarits: Diese Berufsjahre haben meine Kabarettlaufbahn maßgeblich beeinflusst. Ein Philosophiestudium ist gut, aber alleine damit schreibt man keine Programme: Man muss gearbeitet und gelebt haben.

In diesen Jahren wurden Sie auch noch mit Ihrem ersten Vornamen Erich angesprochen, erst als Kabarettist griffen Sie Ihren zweiten Vornamen Lukas auf. Wie kam es zu diesem zweiten Vornamen?

Resetarits: Der geht auf meine strengkatholische Großmutter zurück. Sie wollte unbedingt einen katholischen Vornamen für mich und Erich schien ihr das nicht zu sein.

Schindlecker: Dank Wikipedia wissen wir aber jetzt, dass es in Schweden einen berühmten heiligen Erik gibt, der vor der Reformation sogar der Nationalheilige des Landes war.

Resetarits: Meine Großmutter hatte aber leider noch kein Internet. Vielleicht war ihr der „Erich“ auch ein bisschen zu „deutsch“.

Was uns zu den kroatischen Wurzeln der Familie Resetarits und zum Buchtitel „Krowod“ bringt. Wie stehen Sie zu dieser Bezeichnung?

Resetarits: Natürlich wird Krowod für Kroate auch verächtlich angewendet, etwa in Wien und Niederösterreich. Das stolz aufs „Krowod-Sein“ hat sich bei meinem Bruder Willi und mir erst in unseren 20er-Jahren entwickelt.

Weil Sie Ihren Bruder Willi erwähnten – hatte sein Tod Einfluss auf das Buch?

Resetarits: Als er starb, war die Geschichte schon erzählt, aber natürlich ist er ein wichtiger Bestandteil meiner Jugendjahre und kommt auch entsprechend vor. Wir haben dann nichts mehr umgeschrieben, das wäre nicht richtig gewesen. Aber ich hab’ ihm das Buch gewidmet, das war mir wichtig.

Sie selbst, Willi und Peter Resetarits. Es kommt so gut wie nie vor, dass drei Brüder einer Familie derartige Bekanntheit erlangen. Gab es da jemals Rivalitäten?

Resetarits: Nur, wie sie unter Brüdern üblich sind, aber niemals beruflicher Natur. Die vierzehn Monate, die ich älter war als Willi, haben sich über die Jahre immer mehr relativiert. Peter ist dreizehn Jahre jünger, der war immer mehr „mei‘ Bua“. Nur einmal habe ich mir wirklich Sorgen um Willi gemacht: Als er die Identität des Ostbahn Kurti zu sehr verinnerlicht hatte. Aber das ging vorbei und später lebte er die Figur nur noch in gewissen Abständen als Reminiszenz an die alten Zeiten auf der Bühne.

Foto: Carl Ueberreuter Verlag Foto: NOEN

Apropos alte Zeiten: Ihre Flughafen-Vergangenheit beschäftigt Sie bis heute?

Resetarits: Als Loadsheet-Officer habe ich damals alles, was heute Computer machen, mit Kugelschreiber und Rechenmaschine erledigt. Die Abläufe und die ganze Fliegerei interessieren mich bis heute. Das Erleben von Arbeit, ob am Bau oder am Flughafen, genauso wie die Widersprüchlichkeiten beim Philosophie- und Psychologie-Studium an der Wiener Uni, wo damals – vorsichtig geschätzt – die Hälfte der Professoren noch Nazis waren – aus all dem schöpfe ich bis heute sehr viel für meine bislang 28 Kabarettprogramme.

Fast beiläufig vermittelt das Buch außerdem Zeitgeschichte der 50er-, 60er- und 70erJahre …

Schindlecker: Natürlich. In dieser Zeit war sehr viel in Bewegung: Debatten über die Nazi-Zeit, „Opfer-Mythos“, dann Wirtschaftswunder und Aufschwung, schließlich Liberalisierung in den Kreisky-Jahren, Frauenbewegung, Anti-AKW-Engagement etc. All das spiegelt sich auch im Leben des Erich wider, bis er dann zum Lukas wird. Diese „Wandlung“ kommt in diesem Buch aber noch nicht vor.

Das heißt, es wird eine Fortsetzung geben?

Resetarits und Schindlecker: Wenn es nach uns geht, dann gerne!