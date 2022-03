Kopie von Wolfgang Ambros: „So schlimm war mein Lebenswandel nicht“

NÖN: 70 und kein bisschen müde. Wolfgang Ambros in Höchstform?

Wolfgang Ambros: Heuer wird es sehr turbulent. In der Woche habe ich jeden Tag bis zu sieben oder acht Interviews.

Wegen des Geburtstages?

Ambros: Ja. Musikalisch wird jetzt alles aufgearbeitet, was die letzten zwei Jahre wegen Corona verschoben werden musste. 2020 hätten wir eine riesige Tournee gehabt. So an die 50 Veranstaltungen waren geplant und dann hieß es, alles muss verschoben werden. Das wird jetzt alles nachgeholt. Dazu kommt das Buch, mein 70er und 50 Jahre Bühnenjubiläum.

Wie ging es Ihnen persönlich mit der Corona-Zwangspause?

Ambros: Wirtschaftlich war das nicht so ein Problem. Aber wenn man nicht singt, kommt man aus dem Training. Wenn du nicht spielst, bist du außer Form. Und zu Hause im Wohnzimmer ist es ja auch fad. Musikalisch gar nichts zu tun ist ein Wahnsinn.

Genießt man nicht auch die künstlerische Pause?

Ambros: Ich habe am Anfang der Pandemie gesagt: Gott sei Dank! Endlich kann ich wirklich in Pension gehen! Aber das hat sich mit Fortdauer des Zustands wieder radikal geändert.

Sie wohnen jetzt permanent in Waidring, Tirol?

Ambros: Ja, das war damals der einzige Ort, wo ich noch wohnen konnte. Aus meinem Haus in Pressbaum bin ich leider rausgeflogen, wie Sie wissen (lacht).

Hat Sie das Skifahren – weil es ja das „Leiwandste is, was man sich nur vurstelln kann“ – nach Tirol verschlagen?

Ambros: Seinerzeit war es das Skifahren. Heute kann ich das körperlich nicht mehr.

Am 19. März werden Sie 70. Wie geht es Ihnen damit?

Ambros: Na glauben Sie, ich sitz’ jetzt hier da und zerbreche mir meinen Schädel darüber, wie es mir geht? Ich bin erstaunt, dass ich überhaupt siebzig geworden bin. Da kann ich nur sagen: alle Achtung!

War Ihr Lebenswandel in der Vergangenheit nicht danach ausgerichtet alt zu werden?

Ambros: Ich habe nicht so gelebt, dass man davon ausgehen müsste, dass ich unbedingt früher hätte sterben müssen. So schlimm war mein Lebenswandel nämlich nicht. Es wird hier bei Weitem mehr hineininterpretiert und vermutet, als es tatsächlich war. Ich habe natürlich immer gern gelebt und tu es auch noch heute, auch mit den Einschränkungen, die ich heute zu tragen habe. Ich bin zu 80 Prozent körperbehindert – ja, soll sein, ich komm’ damit zurecht. Ich möchte schon, dass ich auch mit diesen körperlichen Einschränkungen weiterleben kann wie bisher.

Ist nicht jeder Künstler, der so erfolgreich ist, in einer psychischen Ausnahmesituation?

Ambros: Ich glaube nicht. Ich wollte das alles so. Schwieriger ist es, mit dem Misserfolg zurechtzukommen, überhaupt, wenn er in derselben Intensität stattfindet wie der Erfolg. Ich habe ja nie damit spekuliert, dass ich international erfolgreich werden kann, weil meine Musik auf den deutschsprachigen Raum beschränkt ist.

Der kleinere Raum Ihrer künstlerischen Tätigkeit hat Sie also vor dem Größenwahn bewahrt?

Ambros: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es gab Momente, in denen die Band so richtig durchgestartet und auf einmal groß geworden ist. Das waren schon Situationen, wo ich gewusst habe, da muss ich aufpassen, sonst werde ich noch verrückt. Ich habe aber aufgepasst. Auch meine Band auf mich.

Sie feiern 50-jähriges Bühnenjubiläum. Können Sie Ihre unzähligen alten Hits überhaupt noch singen, oder nur, weil es das Publikum verlangt?

Ambros: Ich mache das gern. Warum bin ich das geworden, was ich bin? Weil ich singen und den Menschen Freude bringen wollte. Und das ist die Absicht von Anfang an bis zum heutigen Tag. Wir haben ja auch die wunderbare Möglichkeit, aus diesen alten Liedern immer etwas Neues zu machen.

Jetzt haben wir viel über Musik gesprochen und noch gar nichts über Ihr neues Buch!

Ambros: Es ist jetzt mein zweites Buch. Das Erste war eine Biografie. In diesem Fall ist es ganz bewusst nicht als Biografie angelegt.

Was steht dann im Buch?

Ambros: Es steht im neuen Buch jetzt teilweise auch, was im alten steht, aber die Intention war eine völlig andere. Das erste Buch kam vor zehn Jahren zu meinem 60. Geburtstag auf den Markt und hat aufgehört mit einer sehr weit gesponnenen und sehr positiv gestimmten Vorschau auf die nächsten Jahre. Der Verlag wollte unbedingt das Buch machen. Ich wollte aber vorerst nicht, weil ich nichts wiederholen wollte. Dann habe ich das alte Buch noch einmal gelesen. Vor allem das Ende.

Es geht also um die vergangenen zehn Jahre Ihres Lebens?

Ambros: Es ist so viel passiert in den letzten Jahren. Es hat sich herausgestellt, dass ich eine Rückgratverkrümmung habe und dass das nur sehr schwer zu reparieren ist. Vor zehn Jahren hätte ich nicht im Traum daran gedacht, wie es einmal kommen würde. Ich dachte mir, etwas Schlimmeres als Prostatakrebs kann es nicht geben. Na ja, und dann passierte es Schlag auf Schlag. Das Gehen hat mir immer mehr Probleme gemacht. Das hat mein Leben in den letzten zehn Jahren so sehr beeinträchtigt, dass ich in tiefste Depressionen gefallen bin. Da sind die Zweifel wirklich über mich hereingebrochen. Ich habe nicht verstanden, warum ausgerechnet ich ein derartig hundsgemeines Schicksal zu ertragen habe. Deshalb auch der Untertitel: „Mein Leben zwischen Schuld und Schicksal“. Ist es womöglich meine Schuld, weil es mir so lang so gut gegangen ist und ich das vielleicht nicht verdient hab’?

Also die Rechnung dafür, dass es Ihnen früher so gut gegangen ist?

Ambros: Es waren Gedanken in diese Richtung. Oder ich habe vielleicht ein Herz zu viel gebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn man das zum Thema macht.

Das heißt, das Buch ist sehr persönlich, oder?

Ambros: Es ist ein persönliches Buch über mein Schicksal, oder meine Schuld.

Gibt man derart Persönliches gerne der Öffentlichkeit preis?

Ambros: Ich wollte das ab diesem Zeitpunkt, als ich mir gesagt habe, vielleicht ist das eine Möglichkeit mit dieser doch sehr existenziellen Frage fertig zu werden.

Das heißt, Schreiben ist Therapie für Sie?

Ambros: Möglich. Als Therapie habe ich es eher nicht gesehen, eher statt einer Therapie.

Ist es Ihnen besser gegangen, nachdem Sie alles aufgeschrieben haben?

Ambros: Es wird mir besser gehen, wenn ich weiß, dass wir Nummer eins in den Buch-Charts sind (lacht). Das Buch ist für mich ein Gradmesser, ob ich noch in der Lage bin etwas herzustellen, was eine Menge Menschen interessiert. Ich will aber nicht, dass das der einzige Gradmesser für meinen Entschluss war. Es war dann auch der Wille da, es zu machen.

Die Kreativität kommt doch immer dann besonders, wenn es einem schlecht geht …

Ambros: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man nicht unbedingt während einer schlechten Phase diesen Drang hat. Erst dann, wenn du eine schlechte Zeit überstanden hast und auf der Suche nach den Auslösern und Gründen bist, warum das denn alles passiert ist. Und so war es ja auch. Es ist mir zum Zeitpunkt des Erarbeitens meines Buches schon viel besser gegangen. Ich hatte die zweite Operation hinter mir und es war so viel Zeit vergangen, dass ich sagen konnte, all das hat auch etwas Gutes gehabt. Nach der ersten Operation habe ich glauben wollen, dass es mir besser geht, aber es war einfach nur grausam und schlechter als vorher. Mit der Tatsache klarzukommen, war wirklich schwer.

War diese Zeit der Operationen die schlimmste Ihres Lebens?

Ambros: Zwischen der ersten Operation 2014 und der zweiten 2019 – ja, das war die schwerste Zeit meines Lebens.