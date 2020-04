Bach zu Verschiebung: "Nicht aus dem Bauchgefühl" .

IOC-Präsident Thomas Bach hat den Vorwurf einer zu zögerlichen Haltung vor der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio aufgrund der Corona-Pandemie zurückgewiesen. Er könne die Emotionen gut nachvollziehen, sagte der 66-Jährige in einem Interview der "Welt am Sonntag". Man dürfe aber "in solchen emotionalen Situationen nicht aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden", meinte der Funktionär.