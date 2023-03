Klimawandel Irak pflanzt fünf Millionen Bäume gegen Wüstenbildung

APA / BVZ.at

Regierungschef will gegen Klimawandel-Folgen kämpfen Foto: APA/AFP

D er Irak will fünf Millionen Bäume und Palmen pflanzen, um der Wüstenbildung des Landes durch den Klimawandel entgegenzuwirken. Eine entsprechende Kampagne stellte der irakische Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani am Sonntag in der südlichen Stadt Basra vor. "Der Klimawandel äußert sich in steigenden Temperaturen, weniger Niederschlag und zunehmenden Staubstürmen und bedroht die Ernährungs-, Gesundheits- und Umweltsicherheit", hob er hervor.