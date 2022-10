Iran Gerichtsmedizin schließt Polizeigewalt gegen Mahsa Amini aus

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Welle des Protests nach Tod von Mahsa Amini Foto: APA/dpa

D as staatliche Institut für Gerichtsmedizin hat im Zusammenhang mit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Polizeigewalt ausgeschlossen. In dem am Freitag veröffentlichten Bericht zu Aminis Tod wird nach Angaben des Nachrichtenportals Misan erklärt, dass die iranische Kurdin schon seit ihrer Kindheit an einer Schilddrüsenkrankheit gelitten habe. Die Untersuchungen sollen ergeben haben, dass es wegen der Vorerkrankung nach ihrer Verhaftung zu einem Herzversagen gekommen sei.