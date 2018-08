"Amerika hält nie seine bei Gesprächen gemachten Versprechen" und gebe "nur leere Worte" von sich, begründete er seine Anordnung. Zudem rückten die USA nie von ihren Zielen bei Verhandlungen ab.

Den Vorschlag Trumps zu einem direkten Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani lehnte Khamenei ebenfalls ab. Trump hat im Atomstreit mit der Islamischen Republik das internationale Nuklearabkommen gekündigt und Sanktionen wieder eingesetzt. Bereits in der Vergangenheit hatte Khamenei Gespräche mit den USA als "nutzlos" bezeichnet, weil ihr Rückzug aus dem Abkommen gezeigt habe, dass sie nicht verlässlich seien

Die Iranische Atomorganisation (AEOI) empfahl dem Iran unterdessen, im Wiener Atomabkommen von 2015 zu bleiben. Nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Deal sei die EU politisch und wirtschaftlich auf der Seite des Iran, sagte AEOI-Sprecher Behrouz Kamalvandi am Montag.

Mit einem Ausstieg würde der Iran diese Unterstützung verlieren. "Daher wäre es für uns besser, im Atomabkommen zu bleiben als nicht zu bleiben", sagte der Sprecher in einem Interview mit der Nachrichtenagentur ISNA.

Die Regierung von Präsident Hassan Rouhani will zumindest bis November diesen Jahres abwarten, ob sie in dem Deal bleibt. Die Hardliner im Iran sind für einen Ausstieg aus dem Abkommen als klare Antwort auf "Trumps brutale Machtpolitik". Außerdem fordern sie, dass das iranische Nuklearprogramm - besonders die Urananreicherung - ohne die Limitierung in dem Abkommen wieder aufgenommen wird.