Fußball Iran und Senegal trennen sich in WM-Test in Südstadt mit 1:1

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Azmoun glich für den Iran aus Foto: APA/AFP

K einen Sieger hat es am Dienstag im Aufeinandertreffen des Iran und Senegal in einem Fußball-Test-Länderspiel in Maria Enzersdorf gegeben. Die beiden WM-Teilnehmer trennten sich in der motion_invest Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 1:1. Die Afrikaner gingen durch ein Eigentor von Morteza Pouraliganji (55.) in Führung, Bayer Leverkusens Stürmer Sardar Azmoun sorgte allerdings in der 64. Minute für den raschen Ausgleich.