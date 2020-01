Zwei Golf-Airlines haben ihre Flüge in den Irak gestoppt. Bei der AUA ändert sich an den Flügen nach Erbil (Irak) und Teheran (Iran) nichts. Die Sicherheitslage in der Region wird aber beobachtet.

Der Flugplan von Austrian Airlines in den Nahen Osten bleibe unverändert, erklärte eine Sprecherin der österreichischen Lufthansa-Tochter am Freitagabend. Gemeinsam mit dem Lufthansa-Konzern werde die aktuelle Entwicklung in der Region beobachtet.

"Wir stehen in ständigem Austausch mit den nationalen und internationalen Behörden, die uns bisher keine Änderungen ihrer Einschätzung angekündigt haben", so die Sprecherin. Sollte sich die aktuelle Situation ändern, sei man in der Lage, den Flugbetrieb gegebenenfalls anzupassen.

Die AUA fliegt täglich zwischen Wien-Schwechat und Teheran im Iran sowie zwischen Wien und Erbil im Nordirak.

Am frühen Freitagabend haben die bahrainische Fluggesellschaft Gulf Air sowie die jordanische Royal Jordanian mitgeteilt, aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres alle Flüge in die irakischen Städte Bagdad und Najaf auszusetzen.