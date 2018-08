Der Skandal mache zugleich die Notwendigkeit bewusst, jungen Menschen eine "besonnene Begleitung und gesunde Werte für ihren Wachstumsprozess anzubieten". Franziskus äußerte sich in einer Rede im Schloss von Dublin vor Vertretern aus Politik und Gesellschaft. Anlass seiner Reise ist das neunte katholische Weltfamilientreffen, das seit Dienstag in der irischen Hauptstadt tagt. Überschattet wird der Besuch von einer neuerlichen Debatte über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche.

Franziskus räumte ein "Versäumnis" von Bischöfen, Ordensoberen und anderen Verantwortungsträgern ein, auf die Vergehen an Minderjährigen angemessen zu reagieren. Dies habe "zu Recht Empörung hervorgerufen" und bleibe "eine Ursache von Leid und Scham für die katholische Gemeinschaft". Zum Thema Aufarbeitung verwies er auf seinen Vorgänger Benedikt XVI. Dessen "freimütiges und entschlossenes Eingreifen" sei weiterhin Ansporn, strenge Regeln zu erlassen, damit sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholten, sagte Franziskus in seiner von Applaus nicht unterbrochenen Rede.

Der Missbrauchsskandal war auch Thema bei einer Unterredung mit dem irischen Staatspräsidenten Michael Higgins. Laut Kathpress schilderte das Staatsoberhaupt dem Papst die Wut der Betroffenen. Es sei der Eindruck entstanden, diejenigen, die Missbrauchfälle bei den Behörden anzeigen sollten und dies nicht getan hätten, seien ihrerseits straflos geblieben. Der Präsident lobte zugleich die "ehrliche und freimütige Sprache", mit der Franziskus das Thema in seinem am Montag veröffentlichten Brief zum Missbrauch angegangen habe. Von entsprechenden Maßnahmen würden alle profitieren, betonte Higgins.

Weiter warb Higgins für Gleichberechtigung. Eine Diskriminierung, "einschließlich jener aufgrund des Geschlechts und der sexuellen Orientierung", habe große Leiden verursacht und verursache sie immer noch.

Auf frühere Spannungen zwischen Irland und dem Vatikan spielte Franziskus mit einer "vorübergehenden Wolke am Horizont" an. Ende 2011 hatte Dublin seine Botschaft beim Heiligen Stuhl geschlossen und dafür Sparzwänge geltend gemacht. Im Hintergrund stand eine Auseinandersetzung über den kirchlichen Umgang mit sexuellem Missbrauch. Der damalige Premierminister Enda Kenny warf dem Vatikan damals vor, Ermittlungen zu sabotieren. Zeitweilig berief auch der Vatikan seinen Nuntius aus Irland ab.

Franziskus äußerte Sorge über eine "Schwächung der Ehe und des Familienlebens. Die Familie sei der Kitt der Gesellschaft; ihr Wohl müsse "mit allen geeigneten Mitteln gefördert und geschützt werden". Dabei erwähnte er die Weitergabe des Lebens und die Erziehung neuer Generationen. Auf die Ehe als Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau ging er nicht ausdrücklich ein. Hingegen kritisierte er eine "Wegwerfkultur", die Ungeborenen das Lebensrecht abspreche.

Irlands Premierminister Leo Varadkar rief Franziskus zu einer neuen Beziehung zwischen Kirche und Staat aufgerufen. Bei einem Empfang des Papstes im Schloss von Dublin verwies Varadkar auf eine wachsende Diversität der irischen Gesellschaft. In dem ehemals katholischen Land gehörten immer mehr Menschen anderen Glaubensrichtungen oder keiner organisierten Religionsgemeinschaft an. Irland sei "ein anderes Land als vor 39 Jahren", sagte Varadkar. Damals fand der letzte Papstbesuch durch Johannes Paul II. statt.

Konkrete Schritte verlangte der Regierungschef vom Kirchenoberhaupt auch bei der Aufarbeitung der Misshandlungen in katholischen Sozialeinrichtungen wie den "Magdalene Laudries" und im Blick auf sexuellen Missbrauch durch Kleriker. Es gelte sicherzustellen, "dass aus Worten Taten folgen", so Varadkar.