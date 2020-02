Konsumenten am meisten über Mogelpackungen verärgert .

Mogelpackungen, irreführende Preise, versteckter Zucker und falsche Inhaltsstoffe - die Österreicher haben es nicht gerne, wenn sie beim Einkauf "gepflanzt" werden. 5.300 Leser des Verbraucherschutzmagazins "Konsument" haben die dreistesten Schmähs der Hersteller gewählt, die Konsumenten in die Irre führen. Am häufigsten wurden Tricksereien an der Verpackung kritisiert.