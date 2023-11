Israel mit Blick auf Libanon in hoher Alarmbereitschaft

Fünf davon seien in der Nacht im Flüchtlingsviertel in Jenin ums Leben gekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Ramallah mit. Palästinensischen Berichten zufolge gehörten mehrere Männer extremistischen Gruppierungen im Lager an. Nach Angaben des israelischen Militärs wurde in Jenin eine bewaffnete "Terrorzelle" aus der Luft angegriffen. Die Angreifer sollen zuvor Sprengsätze auf Einsatzkräfte geworfen haben. Außerdem waren südlich von Hebron zwei Palästinenser erschossen sowie ein Palästinenser in der palästinensischen Ortschaft Kalandia und ein Palästinenser nahe Ramallah getötet worden.

Insgesamt 140 Palästinenser wurden laut palästinensischem Ministerium seit Beginn des Gaza-Kriegs im Westjordanland getötet. Ein Palästinenser, der vor wenigen Tagen bei Konfrontationen bei Nablus verletzt worden war, starb am Morgen im Krankenhaus. Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen stieg seit Kriegsbeginn nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums auf 9.257. Unter den Toten sind Tausende Frauen sowie Kinder und Jugendliche, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden demnach 23.516 Menschen seit dem 7. Oktober verletzt. Mehr als 2.000 Menschen gelten als vermisst. Die Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen.

Die UNO schlägt in Bezug auf die Palästinenser-Gebiete Alarm. Das Büro der Vereinten Nationen für Menschenrechte bezeichnete die Lage im Westjordanland als "alarmierend". Demnach setzten dort die israelischen Streitkräfte zunehmend militärische Taktiken und Waffen bei der Strafverfolgung ein. "Während die Angriffe innerhalb Israels und die Eskalation der Feindseligkeiten im Gazastreifen seit dem 7. Oktober viel Aufmerksamkeit erregt haben, ist die Lage im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, alarmierend und dringend", sagte Liz Throssell, Sprecherin des Büros des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR).

Das Nothilfebüro der Vereinten Nationen (OCHA) erhöhte seinen Spendenaufruf für die vom Konflikt betroffenen Palästinenser auf 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro). Das sei das vierfache der Summe, die Anfang Oktober kurz nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel und dem Beginn des israelischen Gegenschlags von OCHA gefordert worden war. "Seitdem ist die Lage immer verzweifelter geworden", sagte OCHA-Sprecher Jens Laerke am Freitag in Genf. Mit dem Geld sollen Lebensmittel, Wasser, Gesundheitsversorgung und Unterkünfte für die palästinensische Bevölkerung finanziert werden. Von den ursprünglich geforderten 294 Millionen Dollar seien erst ein Viertel als Spenden zugesagt worden, sagte der Sprecher.

Das israelische Militär tötete nach eigenen Angaben bei heftigen nächtlichen Kämpfen im Gazastreifen mehrere Terroristen. Soldaten des 13. Bataillons der Golani-Brigade und gepanzerte Truppen des 53. Bataillons hätten gegen palästinensische Terrorkommandos gekämpft, gab das Militär am Freitagmorgen auf Telegram bekannt. Nach rund zwölfstündiger Pause kam es am Freitag indes erneut zu Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel.

In der weitgehend evakuierten Grenzstadt Kissufim heulten in der Früh die Warnsirenen. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst keine. Aus dem Gazastreifen wurden laut Militärangaben seit Kriegsbeginn mehr als 8.000 Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Für einen Großteil übernahm die in dem Küstengebiet herrschende islamistische Hamas die Verantwortung. Sie wird von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Israel erklärte, Terroristen hätten im Gazastreifen Panzerabwehrraketen abgefeuert, Sprengsätze gezündet und versucht, auf Fahrzeuge der israelischen Soldaten zu klettern. Dabei seien sie getötet geworden. Gleichzeitig hätten die Einsatzkräfte Luftangriffe mit Kampfflugzeugen und Artillerie angeleitet, hieß es. Die Terroristen seien getötet und die Gefahr für die Truppen gebannt worden. "Das Ergebnis war, dass sie (die Terroristen) getötet wurden und wir unsere Operation fortsetzen. Bis zum Sieg", schrieb die Armee weiter.

Die USA fliegen zwei Insidern zufolge auf der Suche nach israelischen Geiseln mit Überwachungsdrohnen über den Gazastreifen. Die Drohnenflüge würden seit über einer Woche durchgeführt, so einer der mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die USA gehen davon aus, dass sich unter den mehr als 200 von den Hamas verschleppten Geiseln möglicherweise auch zehn Amerikaner befinden, deren Verbleib ungeklärt ist.

Nach dem Abschuss einer Panzerabwehrrakete auf einen israelischen Militärposten habe die Armee den Abschussort im Libanon mit Artilleriefeuer beschossen, teilte das Militär am Freitag mit. Bereits in der Nacht sei eine "Terrorzelle" angegriffen worden, die versucht haben soll, Panzerabwehrraketen auf Israel abzufeuern. Die schiitische Hisbollah-Miliz bestätigte den Angriff auf den israelischen Militärposten am Freitag.

Israel schickte unterdessen nach palästinensischen Angaben Tausende Arbeiter aus dem Gazastreifen zurück in das Gebiet am Mittelmeer. Israelische Behörden brachten sie am Freitag mit Bussen an die Grenze, wie es aus palästinensischen Sicherheitsquellen hieß. Die Arbeiter überquerten demnach zu Fuß den Grenzübergang Kerem Shalom, der vor dem Krieg als Warenübergang diente. Der Grenzübergang befindet sich im südlichen Gazastreifen, in der Nähe der ägyptischen Grenze.

Am Donnerstagabend hatte das Sicherheitskabinett beschlossen, festsitzende Arbeiter in das abgeriegelte Gebiet zurückzuschicken. Es sollen auch keine Palästinenser von dort mehr zum Arbeiten nach Israel kommen dürfen, hieß es in einer Mitteilung.

Vor dem Großangriff von Terroristen der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober arbeiteten rund 18.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen in Israel. Viele waren in der Landwirtschaft oder auf dem Bau tätig. Israel wollte nach eigenen Angaben mit wirtschaftlichen Anreizen für Stabilität in dem Gebiet sorgen. Rund die Hälfte der Menschen im Gazastreifen sind laut palästinensischem Statistikbüro arbeitslos. Insgesamt leben rund 2,2 Millionen Menschen in dem Gebiet am Mittelmeer.