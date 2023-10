Israel schickte vereinzelt Bodentruppen in Gazastreifen

Die Hamas hatte bereits am Sonntag erklärt, dass ihre Kämpfer gepanzerte Einheiten angegriffen hätten, die auf ein im Süden des Gazastreifens gelegenes Gebiet vorgedrungen seien. Es sei gelungen, Ausrüstung des israelischen Militärs zu zerstören. Zu solchen möglichen Verlusten nahm das Militär nicht Stellung.

"In der Nacht gab es Razzien durch Panzer- und Infanterietruppen", sagte der Sprecher des israelischen Militärs, Daniel Hagari, vor der Presse. "Bei diesen Razzien handelt es sich um Razzien, bei denen Terroristentrupps getötet werden, die sich auf die nächste Phase des Krieges vorbereiten." Das israelische Militär sei "tief" in den Gazastreifen eingefallen, sagte Hagari. Dabei sei auch alles durchsucht worden, was auf Informationen über die Vermissten und Geiseln hinweisen könne. 222 Menschen seien von der Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober verschleppt worden, fügte Hagari hinzu.

Hagari nährte zudem die Erwartung, dass Israel in absehbarer Zeit mit einer groß angelegten Bodenoffensive gegen die Hamas beginnen könnte. Bereits jetzt sind Streitkräfte rings um den Gazastreifen zusammengezogen. Die Einsatzbereitschaft des Militärs werde ständig verbessert, sagte Hagari.

Den Al-Qassam-Brigaden, die den bewaffneten Teil der Palästinenser-Organisation Hamas bilden, zufolge drangen israelische Soldaten mit Panzern östlich von Khan Junis in den Gazastreifen vor. "Kämpfer griffen die eindringende Truppe an, zerstörten zwei Bulldozer und einen Panzer und zwangen die Truppe zum Rückzug, bevor sie sicher zum Stützpunkt zurückkehrten", hieß es in der Erklärung vom Sonntag.

Israel griff nach Angaben der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA die Gegend um mehrere Krankenhäuser im Gazastreifen aus der Luft an. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu Berichten, wonach Israel die Umgebung der Spitäler Al-Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt sowie eines indonesischen Krankenhauses im Norden des Küstenstreifens beschossen hat. Aus den beiden anderen Krankenhäusern wurden bisher keine Schäden oder Verletzungen gemeldet. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Berichte nicht sofort unabhängig überprüfen.

Am Dienstag waren am Al-Ahli-Arab-Spital in Gaza bei einem Raketeneinschlag viele Menschen getötet worden. Während die militante Palästinenser-Organisation Hamas, gegen die Israel seit einem unerwarteten Großangriff am 7. Oktober vorgeht, einen israelischen Luftangriff für die Toten verantwortlich machte, hat nach Darstellung der israelischen Armee eine fehlgeleitete Rakete von Terroristen des Islamischen Jihad die Klinik getroffen und die Menschen getötet.

Seit Beginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen vor gut zwei Wochen sind nach Angaben der Hamas mindestens 5.087 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien 2.055 Kinder, teilte das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium am Montag mit. Demnach wurden seit dem 7. Oktober mindestens 15.273 Menschen bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen verletzt.