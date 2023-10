Israel-Zweifel zur Zahl der Krankenhausopfer in Gaza

Die Aufnahmen sollen beweisen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den tödlichen Einschlag in dem Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich sei. In dem am Mittwoch veröffentlichten Videozusammenschnitt sind Luftaufnahmen der Al-Ahli-Klinik und eines Parkplatzes zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Dabei sollen Hunderte von Menschen getötet worden sein. Verglichen werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe. Der Islamische Jhihad wies die Schuldzuweisung zurück.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium gibt die Zahl der Opfer mit mindestens 500 an, hatte zuvor aber selbst von einem Treffer im "Hof eines Krankenhauses" im Zentrum von Gaza-Stadt gesprochen.

Weltweit wurde die Attacke auf das Krankenhaus verurteilt. US-Präsident Joe Biden reagierte mit Bestürzung. Er sei "empört und zutiefst betrübt" über die Explosion in dem Krankenhaus und den schrecklichen Verlust von Menschenleben, der dadurch verursacht worden sei, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme Bidens, die Dienstagabend vom Weißen Haus veröffentlicht wurde.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls habe er mit Jordaniens König Abdullah II. und Israels Premierminister Benjamin Netanyahu gesprochen und sein Team angewiesen, weitere Informationen über den genauen Hergang zu sammeln. "Die Vereinigten Staaten treten unmissverständlich für den Schutz der Zivilbevölkerung während eines Konflikts ein, und wir trauern um die Patienten, das medizinische Personal und andere Unschuldige, die bei dieser Tragödie getötet oder verwundet wurden", hieß es weiter in der Stellungnahme.

Biden war Dienstagabend nach Israel aufgebrochen, wo er am Mittwoch zu einem Kurzbesuch erwartet wird. Ursprünglich hatte der US-Präsident im Anschluss nach Jordanien weiterreisen wollen, um dort noch am Mittwoch mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. zusammenzukommen. Nach dem Raketeneinschlag in dem Krankenhaus im Gazastreifen wurde das Treffen in Jordanien jedoch kurzfristig abgesagt.

"Ich bin entsetzt über die Tötung Hunderter palästinensischer Zivilisten heute bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza, den ich aufs Schärfste verurteile", schrieb UNO-Generalsekretär António Guterres auf Twitter (X). "Mein Herz ist bei den Familien der Opfer. Krankenhäuser und medizinisches Personal unterliegen dem Schutz des humanitären Völkerrechts."

Das russische Außenministerium sprach von einem schockierenden unmenschlichen Verbrechen. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte im Interview mit Radio Sputnik, dass Israel Satellitenbilder veröffentlichen solle, die beweisen, dass das Land nicht in den Angriff involviert gewesen sei.

Mittwochfrüh rief die israelische Armee die Einwohner der Stadt Gaza sowie des nördlichen Gazastreifens dazu auf, ein "humanitäres Gebiet" südlich von Wadi Gaza aufzusuchen. Dort solle humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt werden. Das Gebiet befinde sich in Al-Mawasi. Die Armee empfehle auch, sich in offene Gebiete im Westen von Khan Younis, ebenfalls im Gebiet von Al-Mawasi, im Süden des Gazastreifens zu begeben.

Bei neuen Luftangriffen im Gazastreifen wurden unterdessen nach israelischen Militärangaben zwei weitere ranghohe Hamas-Mitglieder getötet. Dabei handle es sich um Muhammad Awdallah, den Kommandanten der Panzerabwehr-Einheit von Gaza, sowie um Akram Hijazi, einen "Terroristen von den Hamas-Marinetruppen" und Waffendealer, teilte die israelische Armee am Mittwoch mit. Hijazi sei Drahtzieher von Terroranschlägen auf Israel. Die Armee habe in den letzten Tagen "weiter Dutzende von Terrorzielen im Gazastreifen angegriffen", hieß es weiter. Darunter seien Einsatzzentren, Abschussrampen sowie terroristische Infrastruktur.