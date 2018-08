Brückeneinsturz in Genua: "No-go-Area" für Feuerwehr .

Aus Sicherheitsgründen haben Feuerwehrleute in Genua ihre Arbeit unter einem der beiden Brückenreste vorläufig eingestellt. Der Rumpf, der über evakuierten Wohnhäusern verläuft, mache Geräusche, die sich von denen in den vergangenen Tagen unterschieden, sagte Feuerwehr-Sprecher Luca Cari am Montag. Die Hausbewohner dürften deshalb keine persönlichen Gegenstände mehr aus ihren Wohnungen holen.