Gefälschter Niki-Lauda-Rennwagen beschlagnahmt

Bei einer Routinekontrolle eines Transportfahrzeugs, das in Richtung Schweiz unterwegs gewesen ist, hat die italienische Grenzpolizei in Ponte Chiasso einen gefälschten Nachbau eines historischen F1-Boliden von Ferrari entdeckt, der von Niki Lauda gefahren wurde. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Simulator handelte.