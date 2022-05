Italien-Radrundfahrt Lopez übernimmt Giro-Führung - Kämna gewann am Ätna

Juan Pedro Lopez radelt nun in rosa weiter Foto: APA/sda/dpa

D ie erste Bergankunft des 105. Giro d'Italia hat am Dienstag auf dem Ätna in Sizilien für den erwarteten Führungswechsel an der Spitze des Gesamtklassements gesorgt.