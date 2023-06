Fußball Italienische Erstligisten buhlen um Tabakovic

F ußball-Bundesligist Austria Wien könnte im kommenden Transfer-Sommer mit Haris Tabakovic einen Schlüsselspieler verlieren. Gleich drei italienische Erstligisten buhlen um den Schweizer Stürmer, der in 37 Pflichtspielen 18 Tore schaffte, berichten italienische Medien. Zu ihnen zählt der Tabellenachte Fiorentina, der vor dem Conference-League-Finale gegen West Ham United am Mittwoch in Prag bereits an die Stärkung des Kaders für die kommende Saison denkt.