Politik Italiens Ex-Ministerpräsident Berlusconi gestorben

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Viermaliger ehemaliger Regierungschef ist tot Foto: APA/AFP

D er italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi ist am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Medienunternehmer starb in der Mailänder San Raffaele-Klinik, in der er am Freitag wegen seiner chronischen Leukämie eingeliefert worden war. Noch am Montag hatte Berlusconi Besuch von seinen Töchtern Marina und Eleonora.