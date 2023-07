Jabeur revanchiert sich an Rybakina

Jabeur und Rybakina waren sich im Vorjahr im Endspiel gegenüber gestanden. Damals hatte sich die 24-jährige Kasachin in drei Sätzen zu ihrem ersten Grand-Slam-Titel durchgesetzt. Die 28-jährige Jabeur jagt indes weiter ihren ersten ganz großen Titel.

Der ist Sabalenka mit dem Gewinn der Australian Open in diesem Jahr bereits geglückt. In London steht die Athletin aus Belarus wie vor zwei Jahren in der Runde der letzten vier. Im vergangenen Jahr hatte sie wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in Wimbledon nicht spielen dürfen. Im anderen Halbfinale stehen sich Jelina Switolina aus der Ukraine und Marketa Vondrousova aus Tschechien gegenüber.