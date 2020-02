Der zuständige Gruppenleiter im Innenministerium, Wolfgang Taucher, machte auch darauf aufmerksam, dass die Lage noch immer volatil sei. Das zeige sich auch an den jüngeren Daten. So war der Dezember der antragsstärkste Monat des Vorjahres und im Jänner diesen Jahres wurden über 1.500 Anträge gestellt, eine Steigerung von 48 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2019.

Was die antragsstärksten Nationen angeht, stehen in Österreich mittlerweile fast schon traditionell Afghanen und Syrer an der Spitze, die laut Taucher rund 40 Prozent aller Asylansuchen stellen. Unter den Top-10 finden sich mit Nigerianern, Georgiern und Indern auch Nationen, wo es kaum Chancen auf Asyl gibt. So gab es 354 Ansuchen von Indern, aber kein einziges wurde positiv beschieden.

Fast 9.500 Mal wurde ein positiver Asyltitel vergeben. Knapp 10.100 Mal wurde Asyl rechtskräftig verwehrt. Subsidiärer Schutz wurde knapp 2.200 Mal zuerkannt. Dazu kamen noch fast 1.900 Zuerkennungen eines humanitären Aufenthaltstitels.

Besonders gute Aussichten auf Asyl haben Syrer mit fast 89 Prozent Anerkennung und Iraner, deren Anträge zu zwei Dritteln positiv beschieden wurden. Beim subsidiären Schutz stehen wiederum mit Abstand die Afghanen an der Spitze. Mehr als die Hälfte der anerkannten Anträge kamen von Flüchtlingen aus diesem Land.

Inwieweit auf Österreich größere Fluchtbewegungen zukommen könnten, sagte Taucher nicht, stellte aber gewisse Risikofaktoren dar. So befänden sich aktuell etwa 120.000 Asylsuchende entlang der Balkan-Route. Neben Griechenland sind vor allem Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Serbien betroffen. Dazu gebe es unterschiedliche Faktoren, die migrationstreibend seien, verwies der Spitzenbeamte etwa auf die Flüchtlingssituation in der Türkei oder den Syrien-Konflikt.

Ohnehin sei der Rückgang in Österreich nicht unbedingt der europäische Trend. Denn in der EU gesamt wurden ein Plus bei den Anträgen von 13 Prozent vermerkt.

Die Bearbeitung der Asylanträge geht für Taucher nunmehr im regulären Tempo voran. In der ersten Instanz sei der Rucksack vollkommen abgebaut worden. Freilich, 3.700 Anträge waren Ende 2019 schon noch zur Bearbeitung über geblieben.

Etwas zurückgegangen sind die Außerlandesbringungen und zwar auf 12.245. 45 Prozent verließen Österreich freiwillig, der Rest wurde abgeschoben. Wie Taucher hervorhob, waren von letzterer Gruppe davor 46 Prozent straffällig geworden.