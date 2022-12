Jahreswechsel Zu Silvester 1.000 Polizisten zusätzlich im Einsatz

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Drohnen und Diensthundestreifen für Sicherheit zum Jahreswechsel Foto: APA/THEMENBILD

D ie österreichische Polizei bereitet sich intensiv auf die kommende Silvesternacht vor. Aufgrund der Ausschreitungen vergangener Jahre und den Halloween-Krawallen in Linz hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Bundespolizeidirektor Michael Takacs und die Landespolizeidirektoren mit Maßnahmen beauftragt. Bundesweit werden 1.000 Polizisten zusätzlich eingesetzt. "Wer sich nicht an die Grundregeln für ein friedliches Zusammenleben hält, muss mit Konsequenzen rechnen", so Karner.