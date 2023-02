Opernball Jane Fonda zu Opernballbesuch: "Brauchte das Geld"

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Jane Fonda zeigte sich in bester Laune Foto: APA/AFP

B estens gelaunt und voller Wortwitz hat sich Richard Lugners Opernballgast, Jane Fonda, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Lugner City gezeigt. "Ich will ehrlich sein, ich dachte bis gestern, dass ich eine Opernaufführung besuche", verriet die Schauspielerin. Der Grund für ihren Trip nach Wien war einfach: "Ich werde gut bezahlt und brauche das Geld".