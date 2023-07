Fußball Japan bei WM nach 2:0 gegen Costa Rica vor Achtelfinaleinzug

Hikaru Naomoto (r.) brachte die Japanerinnen in Führung Foto: APA/dpa/sda

E x-Weltmeister Japan hat am Mittwoch bei der Frauen-Fußball-WM einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Die Auswahl von Nationaltrainer Futoshi Ikeda gewann am Mittwoch in Dunedin in Neuseeland gegen Costa Rica 2:0 (2:0) und führt die Gruppe C vorerst mit sechs Punkten nach zwei Spielen an. Das erste Gruppenspiel gegen Außenseiter Sambia hatte der Titelträger von 2011 mit 5:0 für sich entschieden.

Hikaru Naomoto (25. Minute) und Aoba Fujino (27.) trafen für die Japanerinnen vor rund 7.000 Zuschauern jeweils aus spitzem Winkel binnen drei Minuten. Costa Rica steht dadurch vor dem Out. Im späteren Mittwoch-Spiel von Turniermitfavorit Spanien gegen Sambia (9.30 Uhr MESZ, live ORF 1) könnte die Entscheidung über das Weiterkommen in der Gruppe fallen. Die eigene Partie gegen die Spanierinnen hatte Costa Rica mit 0:3 verloren. Am kommenden Montag trifft Japan auf Spanien und Costa Rica auf Sambia.