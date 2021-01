Bericht über Olympia-Absage zurückgewiesen .

Japans Regierungschef Yoshihide Suga und das IOC haben einen Bericht über die Absage der Olympischen Sommerspiele in Tokio zurückgewiesen. Er sei entschlossen, die Spiele zu verwirklichen, erklärte Suga am Freitag. Die britische Zeitung "The Times" hatte unter Berufung auf ein namentlich nicht genanntes Mitglied der Regierungskoalition berichtet, die japanische Regierung sei intern zu dem Schluss gekommen, dass die Sportgroßveranstaltung wegen Corona abgesagt werden müsste.