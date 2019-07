Mehrere Tote nach Brand in Filmstudio befürchtet .

Bei einem Brand in einem Filmstudio im japanischen Kyoto hat es Tote und Verletzte gegeben. Wie lokale Medien am Donnerstag meldeten, wurde zunächst eine Leiche geborgen. Weitere Todesopfer würden befürchtet. Auf der ersten Etage des dreistöckigen Gebäudes stießen die Einsatzkräfte demnach auf zehn weitere Menschen, die bewusstlos am Boden lagen.