Je vier Spieler von Real und Liverpool im CL-Team der Saison

Die Elf vervollständigen Innenverteidiger Antonio Rüdiger von Chelsea, Mittelfeldmann Kevin De Bruyne von Manchester City und Starstürmer Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Die Entscheidung traf das Gremium basierend auf den Leistungen in der Königsklasse in der abgelaufenen Saison, wie die UEFA am Dienstag mitteilte.

Als Spieler der Saison wurde Benzema gekürt. Der Franzose schoss 15 Tore in zwölf Spielen, dabei gelangen ihm zehn Treffer gegen Paris Saint-Germain, Chelsea und Manchester City in der K.o.-Phase. Vinicius Jr. wurde als bester junger Spieler ausgezeichnet. Der 21-jährige Brasilianer erzielte im Finale gegen Liverpool das entscheidende Tor.