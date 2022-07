Israelischer Premier Lapid empfängt Nehammer

Werbung

Wie seine Vorgänger Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg (ÖVP) betont auch Nehammer die historische Verantwortung Österreichs gegenüber Israel. Lapid hatte erst im Jänner Österreich besucht, anlässlich einer Gedenkfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Im März besuchte Außenminister Schallenberg Lapid, der auch israelischer Chefdiplomat ist. Nehammer war zuletzt im vergangenen November in Israel, damals noch als Innenminister.

In Jerusalem will die österreichische Delegation am Dienstag unter anderem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen. Weiters stehen Treffen mit Holocaust-Überlebenden und Nachkommen der NS-Verfolgung auf dem Programm. Auch der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, ist Teil der Delegation.

Die Themenpalette der politischen Unterredungen ist breit gefächert. So sollen Sicherheitsfragen, die illegale Migration, der Kampf gegen den Terrorismus, Energiefragen, die Lage im Nahen Osten, die bilateralen Beziehungen, der Konflikt wegen der Teilung Zyperns, die Situation an der libanesisch-israelischen Grenze sowie die Folgen des Ukraine-Kriegs erörtert werden.