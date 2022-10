Budget 2023 soll Entlastung bringen

Werbung

Die Schwerpunkte des Budgets sind für Kogler klar: Einerseits müsse die Teuerung abgefedert werden, andererseits "Unabhängigkeit und Sicherheit in unsicheren Zeiten" geschaffen werden. Dass sich Österreich jahrelang von Gas und Öl aus despotischen Regimen abhängig gemacht habe und die österreichische Bevölkerung und Wirtschaft jetzt unter Putins Erpressungen leidet, "das g'hört g'richt und jetzt wird's g'richt".

"Wir leben nicht nur in Krisenzeiten - die Krisen haben eine neue Dimension: Von der Pandemie über die stark steigende Inflation bis hin zu den Folgen des russischen Angriffskrieges", betonte Nehammer. Demnach brauche es auch Entlastungen in neuer Dimension. "Die Abschaffung der Kalten Progression ist ein Meilenstein, über den seit 30 Jahren gesprochen wird, wir haben sie nun abgeschafft. Das bringt allen Menschen mehr Geld im Börsl", sagte der Kanzler. Es gehe aber auch darum, den sozialen Frieden im Land und in der Gesellschaft zu sichern, so Nehammer.

Anders hören sich naturgemäß die Stimmen aus der Opposition an. Von Sicherheit könne bei diesem Budget keine Rede sein, wird FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl in einer Aussendung zitiert. "Seit Anbeginn der Zweiten Republik war die Unsicherheit nie so hoch wie heute", das liege aber nicht an internationalen Entwicklungen sondern an der Reaktion der Bundesregierung auf die Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die Teuerung. Rund 46,5 Milliarden Euro seien seit Beginn der Pandemie aufgewendet worden, um die Folgen zu mildern, Geld, dass man sich laut Kickl hätte sparen können, hätte man auf "Lockdowns, Testorgien und Impfpropaganda" verzichtet.