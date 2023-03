Biathlon Johannes Thingnes Bö in Nove Mesto erneut ungefährdet

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Dieser Mann ist einfach nicht zu stoppen Foto: APA/dpa

J ohannes Thingnes Bö ist im Biathlon-Weltcup weiterhin das Maß aller Dinge. Der 29-jährige Norweger triumphierte nach seinem Sprint-Sieg in Nove Mesto am Samstag auch in der Verfolgung über 12,5 km. Für den Saisondominator war es der elfte Sieg in den vergangenen zwölf Einzelrennen. Die Österreicher hatten bei schwierigen Windbedingungen nichts mit der Entscheidung zu tun. Routinier Simon Eder landete als bester ÖSV-Athlet mit zwei Schießfehlern auf Rang 19.