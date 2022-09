Großbritannien Johnson bei Queen in Schottland eingetroffen

Liz Truss wird neue britische Premierministerin Foto: APA/dpa

D er scheidende britische Premierminister Boris Johnson ist am Dienstag auf dem königlichen Schloss Balmoral in den schottischen Highlands eingetroffen. Das meldete unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA Dienstagmittag. Johnson wollte dort in einer Audienz bei Queen Elizabeth II. sein Rücktrittsgesuch übergeben. Unmittelbar danach sollte die Monarchin Johnsons Nachfolgerin Liz Truss mit der Regierungsbildung beauftragen.